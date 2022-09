Eccellenza: i risultati della quarta giornata nel girone d'andata

Si sono disputate nel pomeriggio le restanti sfide nella quarta giornata del girone d'andata di Eccellenza. Dopo gli anticipi di ieri, vittorie esterne per Branca, Nestor e Pontevalleceppi. Pareggio pieno di reti tra Pontevecchio e C4. Ecco tutti i risultati.

Atletico Bmg - Castiglione del Lago 1-0: 45'pt Fapperdue

Cannara - Ellera 1-4 2'pt Gaggiotti (E), 40'pt e 2'st Polidori (E), 4'st Ricciolini (C), 13'st Marconi (E)

Lama - Branca 0-3: 35'pt Mangiaratti, 21'st Di Bacco, 44'st Rossi

Narnese - Pontevalleceppi 0-1: 33'pt Dragoni

Olympia Thyrus - Vivi Altotevere Sansepolcro 1-1: 4'st Burzigotti (S), 23'st Fabri (O)

Pontevecchio - C4 3-3: 14'pt Toscano (P), 6'st, 13'st (rig.) Valori (C), 18'st Tempesta (C), 36'st e 40'st Retini (P)

San Sisto - Foligno 0-4: 24'pt La Grutta, 7'st Bacchi, 17'st (rig.) Caruso, 42'st Giannò

Ventinella - Nestor 1-4: 3'pt Cardinali (V), 18'pt (rig.) e 30'pt Regnicoli (N), 30'st Fastellini (N), 38'st Faraghini (N)