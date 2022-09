Eccellenza: i risultati della prima giornata

Andata in archivio nel pomeriggio la prima giornata del campionato di Eccellenza. Cadono le tre matricole del torneo, vittorie esterne per Narnese e San Sisto mentre pareggiano senza reti Nestor e Olympia Thyrus. Ecco tutti i risultati con i marcatori della prima giornata.

Angelana-Ventinella 2-0: 41' pt (aut.) Pilleri, 10' st Pelosi

Branca-Narnese 2-3: 8' pt e 36' pt Tramontano (N), 9' pt Marchi (B), 12' pt (rig.) Quondam (N), 7' st Stirati (B)

Cannara-Lama 3-1: 23' pt Ricciolini (C), 29' pt Camilletti (C), 37' pt Bartoccini rig. (L), 30' st Di Mambro (C)

C4-San Sisto 1-2: 17' pt Verrilli (S), 6' st Russo (S), 22' st Francioni (C)

Ellera-Pontevecchio 1-0: 13' st Colombi

Nestor-Olympia Thyrus 0-0

Ponte Valleceppi-Atletico Bmg 1-0: 41' st Mancini

Vivi Altotevere Sansepolcro-Castiglione del Lago 2-1: 10' st e 14' st Burzigotti (VAS), 40' st Braccalenti (CL)

Turno di riposo: Foligno