Eccellenza: i risultati della decima giornata

Il Castiglione del Lago blocca in un pareggio a reti bianche la capolista Orvietana. La Narnese si aggiudica il derby con l'Olympia Thyrus e accorcia in vetta. Vittoria e terza posizione per il Branca. Nelle retrovie, squillo dell'Angelana contro la Ducato Spoleto