Eccellenza: i risultati della 28esima giornata

L'Orvietana vince a Gualdo e allunga ancora in classifica su Lama e Narnese, fermate sul pari da Massa Martana e Sansepolcro. Il Pontevalleceppi risponde con una vittoria all'assalto dell'Ellera in zona playoff, mentre nelle retrovie scatto in avanti dell'Olympia Thyrus. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata del campionato di Eccellenza.

Angelana-Ellera 0-3: 19' pt e 24' st Polidori, 43' pt Ubaldi

Castel del Piano-Ducato Spoleto: 0-0

Castiglione del Lago-Bastia 1-2: 34' pt Corriale (B), 45' st Nardi (B), 47' st Bura (C)

Gualdo Casacastalda-Orvietana 0-2: 2' pt Bracaletti, 17' st Flavioni

Lama-Massa Martana 0-0

Narnese-Vivi Altotevere Sansepolcro 0-0

Olympia Thyrus-Fortitudo Assisi Subasio 5-1: 25' pt (rig.), 43' pt e 13' st Tramontano (O), 30' pt Dita (O), 23' st Kola (O), 33' st Ricciolini (F)

Pontevalleceppi-Branca 2-1: 15' pt Bellucci (B), 28'pt (rig.) De Iuliis (P), 44' st Dragoni (P)

San Sisto-Nestor 2-0: 35' pt Salvucci, 6' st Milletti



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Orvietana 65

Lama 56

Narnese 52

Pontevallecceppi 49

Ellera 48*

Nestor 40

Vivi Altotevere Sansepolcro 39

Branca 38*

Massa Martana 38

Castiglione del Lago 36

San Sisto 34

Olympia Thyrus 33

Bastia 32

Ducato Spoleto 30

Castel del Piano 29

Angelana 26

Gualdo Casacastalda 19 (-1)

Fortitudo Assisi Subasio 18