Eccellenza: i risultati della 26esima giornata

Reti inviolate nello scontro diretto al vertice tra la Narnese e l'Orvietana, che comunque approfitta del passo falso del Lama contro la Ducato Spoleto per allungare di una lunghezza in vetta. Tris del Sansepolcro mentre nelle retrovie, scatto in avanti e poker dell'Olympia Thyrus in casa del Gualdo Casacastalda. Tutti i risultati nel campionato di Eccellenza e la classifica aggiornata.

Pontevalleceppi-Massa Martana 1-1: 35' pt Gesuele (M), 8' st De Iuliis (P)

Angelana-Nestor 0-1: 40' st Faraghini

Branca-Ellera: rinviata causa Covid

Castel del Piano-Vivi AltotevereSansepolcro 0-3: 5' st e 45' st Braccini S., 40' st Passeri

Castiglione del Lago-Fortitudo Assisi Subasio 2-1: 27' st (rig.) Menichini (C), 32' st Sacco (C), 37' st Libonatti rig. (F)

Gualdo Casacastalda-Olympia Thyrus 1-4: 13' pt e 9' st Tramontano (O), 35' pt Dita (O), 28' st Cubaj (O), 38' s Mangiaratti (G)

Lama-Ducato Spoleto 2-3; 9' pt, 43' pt e 21' st Di Nicola (D), 24' pt Borgo (L), 39' st Bartoccini (L)

Narnese-Orvietana 0-0

San Sisto-Bastia 1-1: 20' st Russo (S), 40' st Stirati (B)

CLASSIFICA: (* una gara in meno)



Orvietana 61

Lama 52

Narnese 50

Pontevalleceppi 46

Ellera 42*

Branca 37*

Vivi Altotevere Sansepolcro 37

Nestor 37

Massa Martana 36

Castiglione del Lago 35

San Sisto 30

Olympia Thyrus 29

Bastia 29

Angelana 26

Ducato Spoleto 26

Castel del Piano 25

Gualdo Casacastalda 19 (-1)

Fortitudo Assisi Subasio 18