Eccellenza: i risultati della 23esima giornata

L'Angelana strappa un ottimo punto in casa della capolista Orvietana ma il Lama non ne approfitta, trafitto da un gol di Dita che regala all'Olympia Thyrus tre punti importanti nella corsa salvezza. Sale il Pontevalleceppi terzo in classifica con il poker rifilato al fanalino di coda Assisi Subasio. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata del campionato di Eccellenza.



Nestor-Gualdo Casacastalda 5-0: 28' pt D'Ambrosio, 35' pt Faraghini, 40' pt (rig.) Giabbecucci,16' st Fastellini, 26' st M. Sisani

Bastia-Ellera 0-4: 8' pt e 48' st Colombi, 25' pt e 7' st Veneroso

Castiglione del Lago-Castel del Piano: 0-0

Ducato Spoleto-Massa Martana 1-5: 22' pt, 30' pt e 35' st Gesuele (M), 32' pt Mechetti (M), 34' pt Cuna (D), 6' st (rig.) Manni (M)

Fortitudo Assisi Subasio-Pontevalleceppi 1-4: 24' pt (rig.) e 5' st Urbanelli (P), 30' pt Mercuri (F), 38' pt (rig.) De Iuliis (P), 2' st Dragoni (P)

Narnese-San Sisto 1-1: 17' st Quondam (N), 43' st Ceccomori (S)

Olympia Thyrus-Lama 1-0: 42' pt Dita

Orvietana-Angelana 1-1: 13' st (rig.) Bracaletti (O), 16' st Benedetti (A)

Vivi Altotevere Sansepolcro-Branca 1-2: 1' st S. Braccini (S), 37' st Bellucci (B), 43' st E. Francioni (B)



CLASSIFICA:

Orvietana 54

Lama 48

Pontevalleceppi 45

Narnese 43

Ellera 36

Branca 36

Vivi Altotevere Sansepolcro 32

Massa Martana 32

Nestor 31

Castiglione del Lago 29

San Sisto 26

Bastia 25

Castel del Piano 25

Olympia Thyrus 23

Angelana 22

Gualdo Casacastalda 20

Ducato Spoleto 19

Fortitudo Assisi Subasio 18