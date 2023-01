Eccellenza: i risultati della 19esima giornata

Prima giornata del 2023 andata in archivio nel campionato di Eccellenza. Essoussi segna e il Sansepolcro supera di misura l'Atletico Bmg, allungando in classifica sull'Ellera fermata sul pari dal Ventinella. Colpo esterno dell'Olympia Thyrus sul campo della C4. Goleada del San Sisto in casa del Pontevalleceppi. Ecco risultati e marcatori.

Angelana-Lama 1-1: 41' st Bartolucci (L), 47' st Ventanni (A)

Branca-Pontevecchio 0-0

C4-Olympia Thyrus 0-1: 4' st (rig.) Fabri

Ellera-Ventinella 0-0

Foligno-Castiglione del Lago 1-1: 2' st Bura (C), 26' st Peppoloni rig. (F)

Nestor-Narnese 0-0

Pontevalleceppi-San Sisto 2-5: 2' pt e 50' st Bagnolo, 30' pt Bartoli, 11' st Cerboni, 20' st Verrilli, 45' st Dolcini (P), 47' st (rig.) Urbanelli (P)

Vivi Altotevere Sansepolcro-Atletico Bmg 1-0: 8' st Essoussi

Turno di riposo: Cannara



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 38

Ellera 35

San Sisto 32

Narnese 27

Branca 27

Lama 26

Angelana 24

C4 23

Olympia Thyrus 23

Atletico Bmg 22

Ventinella 22

Pontevalleceppi 21

Cast. Lago 19

Foligno 18 (-4)*

Nestor 16

Cannara 15*

Pontevecchio 11