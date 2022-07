Eccellenza: gran colpo del Branca, arriva Ettore Marchi

Che colpo di mercato del Branca. La società ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto attaccante Ettore Marchi. Il bomber eugubino a 37 anni torna nel campionato di Eccellenza per quello che, numeri alla mano, è il colpo dell'estate fino adesso nella sessione di mercato.

Marchi in carriera ha disputato oltre 500 presenze con più di 100 gol tra Serie B e Serie C vestendo, tra le altre, le maglie di Monza, Sassuolo, Benevento e Juve Under 23, mentre lo scorso anno era in Lega Pro alla Fermana. Un acquisto che porterà lustro ed esperienza al reparto offensivo del Branca.