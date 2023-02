Eccellenza: goleada dell'Atletico Bmg contro il San Sisto

Atletico Bmg-S. Sisto 5-1: 45' pt (rig.) Sciacca (A), 5' st Ceccomori (S), 10' st Passaquieti (A), 32' st e 45' st Lopez (A), 37' st Nicodemo (A)

Vittoria importante in ottica salvezza per l'Atletico Bmg, che chiude la sfida contro il San Sisto terzo in classifica nel campionato di Eccellenza con un netto 5-1. I padroni di casa, così, staccano la zona playout, ora distante cinque punti. Per gli ospiti, invece, battuta d'arresto e Branca che si fa sotto a un solo punto di distanza in zona playoff. Poco prima dell'intervallo, su rigore Sciacca sblocca il match. Nella ripresa, pareggio ospite firmato da Ceccomori ma l'Atletico Bmg prende il largo. Raddoppio di Passaquieti, strappo importante confezionato da un super Lopez autore di una doppietta e gol finale di Nicodemo, che chiude il 5-1.