Eccellenza: goleada del Lama in casa della Pontevecchio

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Lucaroni, Silvestri, Lorenzini, Costantini, Battaglini, Vinciarelli, Toscano, Barboni, Cascianelli, Retini. A disp.: Genovese, Cesaroni, Checcaglini, Cecchini, Monqacchia, Pierassa, Trequattrini, Paradisi, Castelletti. All. Caldarelli

LAMA: Sodani, Ferri, Volpi, Mambrini, Grezzana, Cappellacci, Piras, Bruschi, Bartolucci, Bartoccini, Orlandi. A disp.: Scarselli, Marinelli, Bernicchi, Petricci, D'Alessandro, Oscari, Bartolini. All. Vicarelli

ARBITRO: Giuseppe Mancini di Foligno (Alessio Proietti Terni-Tommaso Andreani Orvieto)

RETI: 1'pt Orlandi (L), 26'pt Retini (P), 15'st Silvestri (P), 17'st Volpi (L), 21'st Bartoccini (L), 42'st, 47'st (rig.) Bartolini (L)

Cinque gol e tre punti per continuare la corsa ai primi posti di Eccellenza per il Lama, che espugna il campo della Pontevecchio nell'anticipo di giornata. Eppure, dopo il vantaggio fulmineo nel primo minuto di gioco con Orlandi, la Pontevecchio replica pareggiando prima con Retini e firmando con Silvestri il sorpasso sugli avversari. Dal ventunesimo, però, il Lama segna con Volpi e non si ferma più. Nella ripresa, infatti, ecco giungere le reti griffate da Bartoccini e dalla doppietta di Bartolini, che chiude il 5-2 in favore ospite. Padroni di casa ultimi in classifica.