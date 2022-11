Eccellenza: gol e spettacolo, tra Nestor e Pontevalleceppi è 2-2

NESTOR: Palanca, Farinelli (Gianangeli), Ciurnelli (Ceccarelli), Minelli, Polpetta, Sisani D., D’Ambrosio, Faraghini , Pieroni, Regnicoli, Fastellini. Allenatore: Casagrande

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Monacelli, Giuliacci, Casciari, Covarelli, Bernardini, Procacci (Monni), Dolcini (Buonavolonta?), Polidoro (Dyrma), Urbanelli, Mancini 6 (Dragoni). Allenatore: Polverini

ARBITRO: Apuzzo di Terni

RETI: 19’ pt (rig.) Urbanelli, 30’ pt Fastellini, 40’ pt (rig.) Regnicoli, 29’ st Procacci

Gol ed emozioni nel 2-2 tra Nestor e Pontevalleceppi. La gara d'anticipo tra le due squadre è finita in pareggio, con le formazioni che muovono la propria classifica in attesa delle altre partite. Intorno al ventesimo, il Pontevalleceppi passa in vantaggio con un rigore trasformato da Urbanelli. Risposta decisa della Nestor, che con Fastellini trova il pari e con un rigore trasformato da Regnicoli effettua la rimonta. Nella ripresa, Regnicoli viene steso in area ma stavolta dal dischetto sbaglia. Così il Pontevalleceppi reagisce e con Procacci riesce a fissare il risultato finale sul 2-2.