Eccellenza: gol e spettacolo nel 3-3 tra Pontevecchio e C4

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni (Beffa), Trequattrini (Cascianelli), Lorenzini, Bormioli, Battaglini, Vinciarelli, Toscano (Pero Nullo), Barboni (Monacchia), Restini, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

C4: Pallotta, Piantoni, Benedetti, Doko, Mattia, Moracci, Lanzi, Fattorini, Tempesta, Valori (Battistelli), Giabbecucci. Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Salvatori di Macerata

RETI: 14′ pt Toscano, 6′ e 13′ st (rig.) Valori, 18′ st Giabbecucci, 36′ e 40′ st Retini

C'è stato anche un violento nubifragio a causa la sospensione temporanea del match nel 3-3 tra Pontevecchio e C4. Tanti gol e un punto a testa alla fine per le due squadre, rientrate nel secondo tempo dopo la decisione del direttore di gara Salvatori. Nella prima frazione di gioco, padroni di casa in vantaggio con Toscano che risolve una mischia in area. Si torna in campo dopo la sospensione e i gol arrivano a raffica. Prima Valori, con una doppietta, consegna il sorpasso agli ospiti, che riescono anche ad allungare grazie a Giabbecucci. Nel finale, si scatena Retini che con una doppietta personale fissa il risultato di parità.