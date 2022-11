Eccellenza: gol e colpi di scena nel 3-3 tra Ellera e Atletico Bmg

ELLERA: Battistelli, Mottola, Zanchi, Ricci, Lavano, Fuscagni (Mattei), Pettinelli (Fondi), Ubaldi, Conti (Piccioli), Colombi, Luparini (Peluso). Allenatore: Ciucarelli

ATLETICO BMG: Bocci, Monesi, Pipoli, Mechetti, Angeli (Francescangeli), Feltre, Obodo, De Santis (Mattioli), Passaquieti (M. Valentini), Sciacca, Gesuele. Alenatore: Proietti

ARBITRO: Bartolucci di Citta? di Castello

RETI: 38’ pt Gesuele, 42’ pt e 13’ st Colombi, 10’ st Obodo, 23’ st Peluso, 39’ st Passaquieti

Pareggio pirotecnico tra Ellera e Atletico Bmg. La squadra di Ciucarelli rimane comunque in testa alla classifica insieme al Sansepolcro, con sette lunghezze di vantaggio sugli ospiti che hanno battagliato in lungo e in largo su uno dei campi più difficili del campionato. Sul finire di prima frazione, botta e risposta tra Gesuele e Colombi, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di parità. Nella ripresa, Ancora Colombi firma sorpasso e doppietta personale, ma l'Atletico non demorde e con Obodo rimette tutto in discussione. Ancora un gol per l'Ellera, stavolta del subentrato Peluso, ma a pochi minuti dal novantesimo un rigore concesso dal direttore di gara Bartolucci e realizzato da Passaquieti sanciscono il 3-3 finale.