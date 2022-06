Eccellenza: Giuliacci ancora al Pontevalleceppi

Continuano le conferme in casa Pontevalleceppi. Stavolta è il turno del centrocampista Gian Marco Giuliacci, che ha scelto di rimanere anche per la stagione 2022\2023 nella società biancorossa.

"Ho scelto di rimanere al Ponte - si legge nella nota - perché mi sento parte di una famiglia. Dal presidente alla società, fino al mister e ai compagni, tutti sono sempre stati fantastici. Posso dire di non aver mai trovato un ambiente così, in cui si concepisce calcio con serentià, come piace a me".