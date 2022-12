Eccellenza: Francioni nel finale salva la C4, è 1-1 contro il Castiglione del Lago

C4: Lori, Zichella, Matarazzi (Santoni), Moracci, Benedetti (Kwateng), Tempesta, Mattia, Lanzi (Tortoioli), Cavitolo, Battistelli (Fattorini), Giabbecucci (Francioni). Allenatore: Manni

CASTIGLIONE DEL LAGO: Galeotti G., Colarieti, Vignati, Fiorucci, Pellegrini (Dida), Lignani (Tesphi), Mennini, Galeotti N., Osaikwe, D’Urso, Bura. Allenatore: Riberti

ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia

RETI: 1′ pt (aut.) Moracci, 38′ st Francioni

NOTE: Espulso Zichella

Francioni risponde alla sfortunata autorete in avvio di Moracci e la sfida tra C4 e Castiglione del Lago finisce 1-1. Un punto che muove la classifica per entrambe le formazioni, sempre alle prese con le zone calde del campionato. Pronti via, nel primo minuto di gioco Moracci di testa devia in maniera sfortunata la palla nella propria porta regalando il vantaggio ai lagunari. Passa qualche minuto e la C4 resta in inferiorità numerica per l'espulsione del terzino Zichella. Gli ospiti, così, hanno la chance per il raddoppio ma la C4 si salva. Nella ripresa, sul finire di partita da una punizione di Moracci, Francioni devia di testa consegnando il pareggio ai padroni di casa.