Eccellenza: finisce 0-0 lo scontro playout tra Foligno e Ventinella

FOLIGNO: Gil, Dell’Orso (Masci), Bocci, Giannò, Brunetti (Peppoloni), Abbate, Piermarini (Seghetta), Bacchi (Massa), Razzitti, Bigarelli (Pucci) Allenatore: Cotroneo

VENTINELLA: Miccio, Morucci, Sacco, Scappini, Pilleri, Bietta, Montacci (Mariani), Marchesini, Pici (Checchi), Boldrini (Sheji), Catani (Ricciarelli). Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Rosini di Livorno

Finisce senza gol la sfida in zona playout tra Foligno e Ventinella. Il punto muove la classifica di entrambe le formazioni, ancora però alle prese con la zona calda della classifica nel campionato di Eccellenza. Gare equilibrata nel primo tempo, con diverse occasioni soprattutto da parte del Foligno che però non riesce a trovare la via del gol. Anche sfortunato il Foligno, quando poco prima dell'intervallo la traversa respinge una conclusione a botta sicura di Bacchi. Nella ripresa, Morucci da posizione favorevole non inquadra lo specchio di porta. Nel finale, Gil salva la porta del Foligno su conclusione di Sheji. Finisce 0-0.