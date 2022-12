Eccellenza: Finetti al Pontevalleceppi

Colpo di mercato in entrata per il Pontevalleceppi. Il direttore sportivo Stefano Balducci ha definito l'arrivo alla corte di mister Polverini dell'attaccante Tommaso Finetti, classe 2002, dall'Ellera. Finetti sarà già a disposizione di Polverini per la prossima sfida contro l'Atletico Bmg, incontro importante visto che il Pontevalleceppi si trova a diciotto punti in classifica e con una vittoria potrebbe allontanare le zone calde.

"Rinforzo in casa Pontevalleceppi - si legge nella nota - alla corte di mister Polverini arriva Finetti Tommaso, attaccante esterno classe ‘02, proveniente dall Ellera con un passato nelle giovanili del Perugia e con esperienze anche in serie D. Benvenuto Tommaso. In bocca al lupo, ci vediamo presto in campo".