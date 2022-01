Eccellenza: l'Angelana trionfa in rimonta nella finale di Coppa

LAMA: Vaccarecci, Bastianoni (S. Bartolini), Mambrini, Bernicchi (Borgo), N. Rossi (D. Rossi), Benedetti, Bartoccini, Morvidoni, Bartolucci (Landi), Valori, Mancini (Marinelli). (A disposizione: Lucari, Catacchini, Oscari, Volpi). Allenatore: Farsi

ANGELANA: Cucchiararo, Pauselli, Bolletta, De Santis, Bengala, Melillo, Lorenzini, D. Bartolini, Acatullo, Ventanni (Lucaroni), Cascianelli (Bianconi, Ferrara). (A disposizione: Buini, Fuso, Jessiran, Miceli, Rosati, Biagioni). Allenatore: Riberti

ARBITRO: Capoccia di Perugia (Assistenti: Crostella di Foligno e Fiordi di Gubbio).

RETI: 3'pt Valori, 7' pt S. Bartolini, 31' pt Ventanni

NOTE: Ammoniti: Pauselli, Cucchiararo, Acatullo, D. Bartolini, Bolletta, N. Rossi, Marinelli. Recupero: pt 2', st 6'

Ed è l'Angelana la vincitrice della Coppa di Eccellenza 2021\2022. Nella finale del "Bernicchi" di Città di Castello gli uomini di mister Riberti si aggiudicano con il risultato di 2-1 il primo trofeo in palio stagionale, superando in rimonta il Lama. Partita piena di emozioni, dove le marcature decisive sono arrivate tutte nella prima frazione. Valori aveva dato il primo vantaggio al Lama, ma la squadra di mister Farsi ha subito poi la rimonta degli avversari, che sono andati ad alzare la Coppa al triplice fischio finale del direttore di gara Capoccia. Pronti via, la finale non fa aspettare troppo gli spettatori e si accende nel giro di pochi minuti. Cucchiararo sbaglia il disimpegno, Valori non se lo fa ripetere due volte e insacca il primo gol di giornata. L'Angelana non ci sta, e nel giro di poco tempo rimette il risultato in parità. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Bartolini si fionda sul secondo palo e di testa griffa il pareggio. Dopo il primo botta e risposta, momento di studio per le due formazioni fino al gol decisivo, arrivato poco dopo la mezz'ora di gioco. Ventanni si mette in proprio e decide di regalare così il trofeo ai propri compagni. Incursione in area e destro vincente per il 2-1. Inizia la ripresa e il Lama reclama un rigore per un contatto su Valori in area. Capoccia fa cenno di proseguire. Al venticinquesimo, il Lama riesce a trovare anche la via del pareggio ma Capoccia annulla per fallo precedente di Bartolucci su Bolletta. La gara continua e oltre alle proteste per il Lama si mette in mezzo anche la sfortuna, con la traversa a respingere una conclusione di Valori. Ultimo sussulto in una finale ben giocata e da entrambe le formazioni, dove l'Angelana al termine della disputa alza al cielo la prima Coppa di Eccellenza conquistata nella sua storia.