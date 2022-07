Eccellenza: Filippo Fondi all'Ellera

Gran colpo di mercato per l'Ellera. A centrocampo la società del patron Enrico Moroni ha ingaggiato in via ufficiale Filippo Fondi, classe '89, ex Cannara e Foligno. Ottimo colpo, dunque, per l'Ellera, che ora in mezzo al campo può vantare un calciatore di esperienza che ha militato anche nelle categorie superiori.

Ma il mercato dell'Ellera non finisce qui. In questi giorni la dirigenza sta stringendo per l'approdo in squadra di Maurizio Peluso.