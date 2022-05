Eccellenza: festa Angelana, cade il Bastia

BASTIA: Alunni, Nardi, Rea, Belloni, Omohonria, Corriale, Raccichini, Mennini (Marchetti), Santucci (Rosignoli, Buratti), Stirati, Castelletti (Adreani). Allenatore: Silveri

ANGELANA: Buini, Pauselli, Subbicini, Melillo 6, Bolletta, Bengala, Bartolini, Acatullo (De Santis), Ventanni, Confessore (Ravanelli), Cascianelli (Lucaroni). Allenatore: Checcarelli

ARBITRO: Lupinski di Albano Laziale

RETI: 32’ pt Bengala, 43’ pt Confessore, 48’ pt Mennini, 33’ st (aut.) Buini, 43’ st e 48’ st Ravanelli

NOTE: Espulso Omohonria

Festa Angelana, che espugna il campo del Bastia per 4-2 e si conferma in Eccellenza. Padroni di casa, invece, che retrocedono in Promozione. Questo il verdetto della finale playout fra le due squadre, con l'Angelana che è riuscita nell'impresa di tornare da Bastia con la salvezza in tasca. L'Angelana parte forte e dopo la mezz'ora di gioco con Bengala e Confessore si porta avanti di due gol. Una prodezza di Menini tiene in partita i suoi prima dell'intervallo. Nella ripresa, l'espulsione di Omohonria sembra aprire la strada all'Angelana ma il Bastia ha la forza di pareggiare grazie a un'autorete di Buini. Nel finale, Ravanelli show e l'Angelana stacca il pass salvezza.