Eccellenza: Fastellini segna nel finale e C4-Nestor finisce 1-1

C4: Lori, Zichella, Doko (Moracci), Matarazzi (Tempesta), Benedetti, Lanzi, Fattorini (Bajrami; Battistelli), Mattia, Cavitolo, Valori (Campagnacci), Kwateng. Allenatore: Bicerna

NESTOR: Palanca, Ajdini (M. Sisani), Minelli (Emili), Ciurnelli, Farinelli (Brizi), D. Sisani, D’Ambrosio (Ceccarelli), Pieroni (Gianangeli), Fastellini, Faraghini, Regnicoli. Allenatore: Caporali

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 6' pt Kwateng, 47' st Fastellini

Allo scadere, la Nestor segna e con la C4 finisce 1-1. Un punto importante per la squadra di Caporali, che muove la classifica nelle zone calde raggiungendo quota dieci punti. Beffa per i padroni di casa, in vantaggio per quasi tutto il match salvo farsi riprendere proprio nel finale. Pronti via, infatti, la C4 trova il vantaggio dopo sei minuti con Kwateng, bravo a entrare in area e superare Palanca con una conclusione ravvicinata. Valori ha diverse occasioni del raddoppio ma Palanca tiene a galla i suoi. Nella ripresa, sale di colpi la Nestor che pressa gli avversari alla ricerca del pareggio. La C4 tiene botta ma in pieno recupero un corner calciato da Sisani finisce sul secondo palo dove Fastellini pareggia.