Eccellenza: Ellera da impazzire, spettacolare 4-3 al Branca

ELLERA: Battistelli, Mottola (Virgilito), Gaggiotti (Trentini), Marconi, Lavano (Ricci), Piccioli (Mattei), Fondi (Pettinelli), Ubaldi, Peluso, Polidori, Colombi. Allenatore: Ciucarelli

BRANCA: Lapazio (Sergiacomi), Roscini (Fondacci), Giambi, Francioni, Mangiaratti, Benedetti, Bettelli, De Iuliis (Di Bacco), Lilli (Bazzucchi), Rossi, Marchi. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 15' pt e 28' st Peluso, 41' pt Mangiaratti, 42' pt Polidori, 12' st Marchi, 20' st De Iuliis (rig.), 26' st Ubaldi

Spettacolo a Corciano, dove l'Ellera in un rocambolesco 4-3 supera il Branca e si porta a un solo punto dal Sansepolcro, accorciando così in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. Mattatore di giornata Peluso che con una doppietta nella prima mezz'ora di gioco regala ai padroni di casa il doppio vantaggio. Il Branca non ci sta e con Mangiaratti riapre la contesa ma un solo minuto più tardi Polidori segna e riporta l'Ellera con due gol di vantaggio. Nella ripresa, Marchi e un rigore di De Iuliis pareggiano l'incredibile partita fino al gol decisivo siglato da Ubaldi, che inchioda il 4-3 finale. Ellera a meno uno dal Sansepolcro, stop per il Branca sempre quarto in classifica.