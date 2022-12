Eccellenza: Ellera campione d'inverno

NARNESE: Mazzoni, Brevi, Ponti, Annibaldi, Grifoni (Pigazzini), Pinsaglia, Petrini, Colangelo, Perotti, Mora (Paoloni), Tramontano. Allenatore: Sabatini

ELLERA: Battistelli, Ricci (Zanchi), Marconi, Gaggotti, Lavano, Mattei, Ubaldi, Piccioli (Imbemba), Fondi, Peluso (Pettinelli), Colombi. Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Cafaro di Bra

RETI: 6’ pt Peluso, 23’ pt Lavano, 34’ pt Tramontano, 9’ st Grifoni

NOTE: Espulso Ponti

L'Ellera è campione d'inverno. La squadra di mister Ciucarelli torna dall'insidiosa trasferta di Narni con un 2-2 utile a guadagnare il titolo, con la capolista in cima al campionato a +1 sul Sansepolcro secondo. Prima mezz'ora tutta di marca ospite, con Peluso e Lavano a regalare il doppio vantaggio. Poi, si sveglia la Narnese trascinata dal solito Tramontano, anche se deve rimanere in inferiorità numerica per l'espulsione di Ponti. Nella ripresa, un guizzo di Grifoni firma il 2-2 finale. Narnese a 25 punti insieme al Branca. Ellera campione d'inverno con un punto di vantaggio sul Sansepolcro.