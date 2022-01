Eccellenza e Promozione: tra una settimana si torna in campo

Il calcio dilettantistico è pronto a tornare in campo tra una settimana. In attesa della ripresa dei campionati, stoppati fino al 23 gennaio causa Covid, il Comitato regionale umbro della Figc ha programmato la finale di Coppa in Eccellenza e i recuperi delle gare nel campionato di Promozione in data 16 gennaio.

Si parte con la finale di Coppa regionale in Eccellenza tra Lama e Angelana. Si giocherà il sedici con fischio d'inizio alle ore 16.30. Da stabilire ancora la sede della finale, dopo che in un primo momento era stato designato l'impianto di Città di Castello ma l'evolzuione per quanto riguardo i contagi ha portato a sospendere la decisione presa. Le due squadre arrivano all'ultimo appuntamento dopo aver superato in semifinale la Fortitudo Assisi Subasio e la Narnese. L'Angelana di mister Riberti, con un rotondo 3-1, non ha avuto troppi problemi nel vincere la semifinale contro l'attuale fanalino di coda del campionato. Diversa l'altra semifinale, dove un gol di Landi allo scadere ha permesso alla formazione allenata da mister Farsi di avere la meglio sugli avversari.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione, sono ben tre i recuperi in programma il 16 gennaio. Due le partite del girone A: il big match tra Ventinella e Pontevecchio e la sfida tra la Pietralunghese e il Castello. Ultimo recupero nel girone B, con il Montecastello Vibio all'impegnativo test contro il Terni Est.