Eccellenza e Promozione: previsti gli anticipi anche quest'anno

Ci saranno gare d'anticipo anche quest'anno nei campionati di Eccellenza e Promozione. La decisione è stata presa dal Comitato regionale umbro in continuità con quanto già successo nella stagione passata. A partire dal 10 settembre (prima giornata nei campionati di Promozione e seconda in Eccellenza) le squadre scenderanno in campo anche negli anticipi di sabato, confermati per ovviare al numero ridotto di direttori arbitrali.

Quindi, per tutto il campionato a partire dal 10 settembre, ci sarà un anticipo del sabato in Eccellenza e due nei gironi di Promozione.