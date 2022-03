Eccellenza e Promozione: i risultati degli anticipi

La squadre di casa fanno valere il fattore campo andando a vincere, in Eccellenza e Promozione, i tre anticipi in programma nelle tre categoria. La Narnese, trascinata dai gol di Mora e Quondam, supera per 2-1 il Castiglione del Lago (rete di Boldrini) raggiungendo temporaneamente il Lama al secondo posto in classifica. Altra vittoria importante, stavolta in chiave salvezza, nel girone A di Promozione. La Tiberis Macchie supera il Grifo Sigillo, scavalcando in zona playout proprio i diretti avversari dell'anticipo grazie ai tre punti guadagnati. Infine, vittoria di misura per il Terni Est firmata da Tozzi Borsoi, con la squadra di Laureti che accorcia, in attesa delle altre partite, il distacco dalla capolista C4. Ecco tutti i risultati maturati nel pomeriggio.

Eccellenza:

Narnese - Castiglione del Lago 2 -1: 8' pt Mora (N), 28' pt Quondam (N), 38' pt Boldrini (C)

Promozione:

girone A. Tiberis Macchie-Grifo Sigillo 3-1: 28' pt Petruzzi (T), 7' st Cambiotti (S), 24' st Muca (T), 48' st Abra (T)

girone B. Terni Est-Vis Foligno 1-0: 43' pt Tozzi Borsoi