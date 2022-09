Eccellenza e Promozione: i finali delle sfide di sabato

Sono andati in scena nel pomeriggio gli anticipi nei campionati di Eccellenza e Promozione. Sei le sfide in programma: poker esterni per Foligno ed Ellera e vittoria di misura per l'Atletico Bmg in Eccellenza, mentre in Promozione vincono Grifo Sigillo, Pievese e Spoleto. Ecco risultati e marcatori.

ECCELLENZA:

Atletico Bmg - Castiglione del Lago 1-0: 45' pt Fapperdue

Cannara - Ellera 1-4: 2' pt Gaggiotti, 40' pt e 3' st Polidori, 4' st Ricciolini, 14' st Marconi

San Sisto - Foligno 0-4: 23' pt La Grutta, 7' st Bacchi, 13' st Caruso rig., 42' st Giannò

PROMOZIONE:

Girone A:

Grifo Sigillo - Piccione 2-1: 20' pt Frondizi (S), 24' pt Farruku (P), 2' st Ielpo (S)

Pievese - Calzolaro 2-0: 20' st Fiorindi, 40' st Sauta

Girone B:

Amc '98 - Spoleto 1-3: 20' pt e 3' st Kola, 2' st Leone, 31' st Castellone