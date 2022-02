Eccellenza e Promozione: gli anticipi in programma oggi

Scatta oggi il weekend per quanto riguarda i campionati di Eccellenza e Promozione. Quattro le gare in programma, una in Eccellenza, due nel girone A di Promozione e una nel girone B. L'Ellera ospita sul prato amico la Ducato Spoleto. Nel girone A di Promozione, scontro diretto salvezza tra Piccione e Magione, mentre il Pierantonio riceve in casa il Montone per provare a rifarsi sotto sul duo di testa. Chiude il quadro la gara del girone B di Promozione tra Clitunno e Julia Spello. Ecco gli anticipi con le designazioni arbitrali.

Eccellenza:

Ellera - Ducato Spoleto (ore 14.45). Arbitro: Walid Kandli di Foligno (Assistenti) Federico Suriani di Perugia e Giovanni Piccini Citta' di Castello

Promozione, girone A:

Piccione - Magione (ore 14.45). Arbitro: Marco Mammoli di Perugia. Assistenti: Mohamed Ben Boubaker e Manuel Lombardi di Foligno

Pierantonio - Montone (ore 14.45). Arbitro: Mykhaylo Nykolyn di Gubbio. Assistenti: Raffaele D'Andola e Niccolo' Tedesco di Perugia

girone B:

Clitunno - Julia Spello (ore 15). Arbitro: Gabriele Passagrilli di Perugia. Assistenti: Massimiliano Menichetti di Orvieto e Umberto Muzi di Terni