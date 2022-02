Eccellenza: è Cristiano Silveri il nuovo mister del Bastia

Cambio alla guida per il Bastia. In panchina, al posto di Carlo Alberto Caporali, è stato scelto mister Cristiano Silveri. Il nuovo coach del Bastia avrà l'obiettivo di far uscire la squadra dalla zona playout, oggi occupata insieme al Castel del Piano a quota 25 punti.

Questa la nota del club sulla presentazione del nuovo allenatore: "Mister Cristiano Silveri, classe 1972, è il nuovo allenatore della Prima Squadra dell'Acd Bastia Calcio 1924. Diciotto anni di Settore Giovanile tra Fulginium , Foligno , Gualdo Casacastalda e Perugia, con esperienze in prima squadra al Baldaccio Bruni (Eccellenza Toscana) Nuova Fulginium e Clitunno in promozione. Mister Silveri dirigerà già da oggi gli allenamenti della squadra".