Eccellenza: è 1-1 tra Ventinella ed Ellera

Squadra in casa Ventinella

VENTINELLA: Zucconi, Morucci, Bigarini, Scappini, Pilleri, Montacci (Petti), Pinazza, Marchesini (Bietta), Catani, Pici (Casciari), Menichini (Sheji). Allenatore: Bisello Ragno

ELLERA: Battistelli, Imbemba, Zanchi, Marconi, Gaggiotti, Pettinelli (Fondi), Ubaldi, Piccioli (Baiocco), Peluso, Colombi, Luparini (Polidori). Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Fanelli di Perugia

RETI: 43’pt Colombi, 37’st Catani

Un gol per tempo e 1-1 finale tra Ventinella ed Ellera. Per i padroni di casa primo punto in classifica alla seconda giornata, con Catani nella ripresa a rispondere al gol del vantaggio ospite. Nel primo tempo, infatti, poco prima dell'intervallo, Colombi riceve e con una bella girata supera Zucconi. La risposta della squadra di Bisello Ragno arriva nel finale di partita, quando nella ripresa Catani fissa il pareggio sfruttando una bella punizione di Pinazza.