Eccellenza: è 1-1 tra Branca e C4

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli (L. Giacometti), Roscini, Benedetti, Fondacci, Bettelli (Di Bacco), Mangiaratti, Giambi, Marchi, De Iuliis, Rossi. Allenatore: Lisarelli

C4: Lori, Zichella (Battistelli), Benedetti, Doko, Mattia, Rossi (Matarazzi), Lanzi, Fattorini, Kwateng (Castellani), Valori, Tempesta (Giuliani). Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 8’ pt (rig.) Valori, 18’ st De Iuliis

NOTE: Lori respinge un rigore a Marchi

Apre su rigore Valori, risponde De Iuliis nella ripresa, così la sfida infrasettimanale tra Branca e C4 finisce 1-1. Punto che muove la classifica per entrambe le formazioni, con le due squadre ora a una lunghezza di distanza. Dopo neanche dieci minuti di gioco, Valori si insinua in area e viene steso. Per Temperoni è calcio di rigore. Dal dischetto parte lo stesso Valori che porta in vantaggio gli ospiti. Temperoni, poi, fischia un secondo rigore stavolta in favore dei padroni di casa. Dagli undici metri va Marchi ma Lori respinge. Valori ha la palla del raddoppio, ma Sergiacomi devia, mentre la traversa nega il gol a De Iuliis su calcio di punizione. La C4 resta avanti all'intervallo. Nella ripresa, il Branca continua a spingere e con De Iuliis trova il gol del pareggio (tiro dal limite deviato). Sul finale di match, il palo, colpito da Rossi, nega un'altra marcatura al Branca. Finisce 1-1.