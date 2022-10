Eccellenza: è 0-0 tra Foligno e Olympia Thyrus

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, Bocci, Currieri, Caruso, Peppoloni (Cicatiello), Abbate, Piermarini, Bacchi (Pucci), Giannò, La Grutta (Massa). Allenatore: Cotroneo

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Giubilei, Mencarino, Dita, Bordoni, Grassi (Federici S.), Poggi (Cruciani), Agostini, Fabri (Sugoni N.), Paoletti (Sugoni M.). Allenatore: Sugoni M.

ARBITRO: Ciorba di Perugia

Dopo tre vittorie consecutive, il Foligno impatta in un pareggio casalingo senza reti con l'Olympia Thyrus. Nonostante questo, con una partita in meno disputata la squadra di Cotroneo resta prima in classifica a quota dieci punti insieme al San Sisto ed Ellera. Bel punto in trasferta, invece, quello guadagnato dalla Thyrus su un campo difficile come quello di Foligno. Primo tempo equilibrato, con gli ospiti vicini al gol con Grassi. Nella ripresa, il Foligno crea diversi grattacapi alla difesa ospite ma è la Thyrus a sfiorare il colpaccio con Mattia Sugoni, ma Ceccarelli risponde prontamente. Finisce senza reti e un punto a testa la sfida tra le due squadre.