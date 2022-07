Eccellenza: due Under per il San Sisto

Si muove il calciomercato anche in casa San Sisto. La società ha messo a segno due colpi nel reparto Under, due giovani che andranno a rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Così in casa biancazzurra è giunto Tommaso Battellini dal Città di Castello, attaccante classe 2001 ex Trestina.

Altro arrivo è quello relativo all'ingaggio di Karim Sangare, difensore classe 2005 ex Castel del Piano. I due nuovi acquisti vengono comunicati dopo l'ingaggio anche di Lorenzo Mancini, classe 2001, dal Lama.