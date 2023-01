Eccellenza: due gol intorno al novantesimo, tra Angelana e Lama è 1-1

ANGELANA: Buini, Pauselli, Capati, Subbicini, Vercillo (Bolletta), Giannini, Capezzuto, D. Bartolini (Ragnacci), Ravanelli (Confessore), Ventanni, Paladino (Melillo). Allenatore: Pierotti

LAMA: Aluigi, Ferri, (Acuti), Cappellacci, Mambrini, Volpi, Proietti (Bartolucci), Bernicchi, Mariucci (Piras), Orlandi, Bartoccini, Bruschi. Allenatore: Tomassoli

ARBITRO: Kandli di Foligno

RETI: 41' st Bartolucci, 47' st Ventanni

Succede tutto sul finire di partita, quando Bartolucci chiama e Ventanni risponde inchiodando sull'1-1 la sfida tra Angelana e Lama. Dopo un primo tempo equilibrato ma senza acuti, la gara si scalda nella ripresa. Buini neutralizza diverse chance per gli ospiti ma non può nulla sulla conclusione vincente di Bartolucci. Quando tutto sembrava fatto, ecco la giocata di Ventanni in piena zona Cesarini a riacciuffare il risultato per i padroni di casa.