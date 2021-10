Eccellenza, Ducato Spoleto-Pontevalleceppi: gli ospiti passano nella ripresa

Squadra in casa

Squadra in casa Ducato Spoleto

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Cuna, Cacciotti, Brevi, Pazzogna; Toppo (Mosconi;Rustani), F. Ammenti, Emili; Sabatino (Vukaj), Lakhdar (G. Ammenti); Di Nicola (Maggiolini). (A disposizione: Carsetti, Sbardellati, Scatolini, Radici). Allenatore: Di Tanna

PONTEVALLECEPPI: Biscarini; Bellucci, Minelli (Mattia), Ricci; Dyrma, De Iuliis (Dolcini), Giuliacci, Procacci (Monni), Polidoro; Buonavolontà (Bernardini), Dragoni (Urbanelli). (A disposizione: Cucchiararo, Covarelli, Puletti, De Gioia). Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Edoardo Fanelli di Perugia (Assistenti: Pierluigi Stocchi di Foligno e Ettore Caravella di Perugia)

RETI: 12’st Procacci, 26’st Urbanelli

NOTE: Ammoniti: Mattia, Bellucci, De Iulliis

COn due gol nella ripresa il Pontevalleceppi espugna il difficile campo della Ducato Spoleto e incamera la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti passano nella ripresa. Procacci si mette in proprio, supera due avversari e dalal destra batte Lillacci con un tiro preciso. Il raddoppio fatale per i padroni di casa arriva poco dopo. Dyrma serve un assist a Urbanelli che di testa inchioda il risultato finale.