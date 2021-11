Eccellenza: nel finale la Thyrus espugna Spoleto

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Sbardellati (Cuna), Potenziani; Francesco Ammenti (Mosconi), Cacciotti, Pazzogna; Lakhdar, Emili (Radici), Kini, Di Nicola (Federico Stella), Vukaj. (A disposizione: Desideri, Skana, Toppo, Sabatino, Alleori). Allenatore: Di Tanna

OLYMPIA THYRUS: Quaranta; Kola, Pagliari; Lorusso, Giubilei, Cianchetta; Dita (Condito), Leonardi, Tramontano, Nicolò Sugoni, Mattia Sugoni (Grassi). (A disposizione: Romanini, Danielli, Cubaj, Pigazzini, Santarelli, Poggi). Allenatore: Marco Di Loreto (Squalificato Marco Sugoni)

ARBITRO: Cataldo Zito di Rossano. (Assistenti: Francesco Spena e Ettore Caravella di Perugia)

RETI: 43’st Lorusso, 45’st Tramontano

NOTE: Ammoniti: Francesco Ammenti, Lorusso, Leonardi, Pagliari. Espulso al 29’st Lakhdar per doppia ammonizione

Seconda sconfitta consecutiva per la Ducato Spoelto, affondata nel finale di gara da due gol dell'Olympia Thyrus. L'espulsione di Lakhdar nella ripresa ha influito molto sul risultato finale, con gli ospiti bravi a capitalizzare al massimo gli sforzi negli ultimi minuti di partita. Una gara senza troppe occasioni da gol, dove il primo tempo è scivolato via tra un errore di Sugoni e qualche parata decisiva di Quaranta. Nella ripresa le due squadre tengono invariato l'equilibrio in campo, rotto solo alla mezz'ora dal secondo cartellino giallo sventolato in faccia a Lakhdar dal direttore di gara Zito. La Thyrus, così, prende forza e va a espugnare il campo proprio negli ultimi istanti. Prima Condito serve Lorusso per il vantaggio. Poi una gran conclusione di Tramontano inchioda il match sullo 0-2 finale. Punti importanti per la Thyrus in ottica salvezza mentre non si muove la classifica per gli uomini di mister Di Tanna.