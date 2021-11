La Ducato Spoleto blocca la Narnese sullo 0-0

DUCATO SPOLETO: Liccacci; Cuna, Potenziani; Mereu, Cacciotti, Sbardellati; Mosconi (Federico Stella), Radici (Skana), Pitzettu (Gianluca Ammenti; Kini), Di Nicola,Vukaj. (A disposizione: Desideri, Brevi, Toppo, Sabatino, Panico). Allenatore: Di Tanna

NARNESE: Squadroni; Pinsaglia, Niccolò Grifoni; Filipponi (Leonardi), Ponti, Tancini (Pietro Grifoni); Paoloni (Mora), Petrini, Zhar, Rocchi, Bagnato. (A disposizione: Cunzi, Silveri, Castiglione, Proietti, Duranti, Latini). Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Giuseppe Ciorba di Perugia. (Assistenti: Jacopo Goretti e Salvatore Luppo di Perugia)

NOTE: Ammoniti: Mereu, Tancini, Zhar, Ponti

La Narnese viene bloccata sullo 0-0 in casa della Ducato Spoleto. Punto importante per i padroni di casa, mentre gli ospiti vedono la capolista Orvietana allungare di nuovo a più tre sulle inseguitrici. I ragazzi di mister Di Tanna hanno avuto la forza di bloccare la seconda della classe in una partita giocata molto sull'agonismo, dove le difese sono riuscite a respingere le scorribande avversarie. GRande protagonista di giornata Lillacci, capace di esaltarsi quando gli ospiti creavano le propri occasioni. Nella prima frazione, è proprio l'estremo difensore della Ducato a dire di no a Ponti, a Zhar e a una punizione insidiosa di Filipponi. Nella ripresa, continua il Lillacci show. Zhar e Rocchi provano senza riuscirci a superare il portiere della Ducato, così i minuti passano e la Ducato può esultare per un bel pareggio contro un avversario quotato come la Narnese.