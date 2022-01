Eccellenza: Di Nicola segna e la Ducato Spoleto torna alla vittoria dopo due mesi

DUCATO SPOLETO: Desideri; Sbardellati, Mereu, Cacciotti, Pazzogna; Emili, Francesco Ammenti (Cuna); Pitzettu (G. Ammenti), Toppo (Potenziani), Mosconi (Vuhaj); Di Nicola. (A disposizione: Carsetti, Skana, Scatolini, Panico, Radici). Allenatore: Di Tanna

GUALDO CASACASTALDA: Antonini; Paoletti (Menichelli), Mancinelli, Bollesina, Dedja; Favaro; Pelliccia, Minuti, Scarpini (Vercillo), Mangiaratti; Garufi (Scaramucci). (A disposizione: Fortini, Biagioli, Bensi, Pagliuca, Papa, Romani). Allenatore: Tomassoli

ARBITRO: Gabriele Zanfara di Catanzaro (Assistenti: Mohamed Ben Boubaker e Francesco Foglietta di Foligno)

RETI: 27’pt Di Nicola

NOTE: Ammoniti: Francesco Ammenti, Mosconi, Emili, Pitzettu, Sbardellati, Mereu. Al 12’st Desideri para un rigore a Mangiaratti

Dopo due mesi la Ducato Spoleto torna la vittoria. Lo fa nel ritorno in campo, la prima volta dall'inizio del 2022, in casa contro il Gualdo Casacastalda. Uomo partita Di Nicola, ma nella ripresa l'esordiente estremo difensore Desideri (classe 2003 al debutto) si è reso protagonista parando un calcio di rigore. Dopo qualche schermaglia iniziale, intorno alla mezz'ora ecco arrivare la rete decisiva. Pazzogna per Di Nicola che incrocia sul palo lontano. Nella ripresa, la pressione ospite si concretizza con un fallo di Emili su Mangiaratti in area di rigore. Il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto va lo stesso Mangiaratti che si fa ipnotizzare dal givoane Desideri. Qualche conclusione nel finale ma il risultato non cambia. Vvince la Ducato di misura 1-0.