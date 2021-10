Eccellenza, la Ducato Spoleto ferma il Castel del Piano

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Cuna, Pazzogna; Fr. Ammenti (Skana), Cacciotti, Sbardellati; Mosconi (Stella S.), Radici, Pitzettu (Gr. Vukaj), Di Nicola (Magnini), Sabatino (Stella F.) (A disposizione: Carsetti, Sorci, Panico, Scatolini). Allenatore:Di Tanna



CASTEL DEL PIANO 1966: Tamburini; Barluzzi, Ndingue; Camilletti, Costantini, Talarico; Mancinelli, Mezzasoma, Perri (Sisani), Gbale (Corboli), Merkous (Paradisi). (A disposizione: Marsala, Patalocco, Bufi, Menchetti, Corboli, Mancinelli, Hysenaj). Allenatore: Cardinali



ARBITRO: Marco Apuzzo di Terni (Assistenti: Simone Servili di Terni e Pietri Benedetti di Foligno)



RETI: 28’pt Di Nicola, 47’st Corboli

Proprio quando la Ducato assaporava la vittoria, ecco arrivare il pareggio di Corboli in piena zona Cesarini. Bella partita tra Ducato Spoleto e Castel del Piano, con il merito dei padroni di casa di non perdere contro una squadra in forma e il rimpianto per non esser riusciti a centrare una vittoria importante in ottica salvezza. Conunque sia, un punto che ha fatto muovere la classifica di entrambe le formazioni. Il vantaggio della Ducato arriva a ridosso della mezz'ora di gioco: Ammenti recupera palla e lancia per Di Nicola, dopo aver vinto un paio di contrasti, supera Tamburini con una conclusione precisa. Il Castel del Piano ma non riesce a trovare spazio nella difesa avversaria. Dopo l'intervallo, nella ripresa la partita inizia subito con un brivido per gli ospiti. Di Nicola resiste ancora a un contrasto ma stavolta mette palla alta mancando di poco la doppietta personale. La seconda frazione scivola via tra un fallo e una sostituzione, fino agli ultimi decisivi minuti finali del match, dove il Catel del Piano trova il pareggio. In zona Cesarini, da corner Corboli trova la soluzione vincente. Risultato sull'1-1 e pareggio forse un pò stretto per la Ducato.