Eccellenza: doppio innesto per la C4

Continua a prendere forma la nuova C4 che dovrà vedersela nel campionato di Eccellenza dopo una stagione passata al vertice del girone B di Promozione. Due le notizie delle ultime ore, una riguardante un innesto proprio nella prima squadra e l'altra per quanto riguarda la guida tecnica della formazione Under 17.

Innanzitutto l'innesto a centrocampo in prima squadra, con l'arrivo per mister Bicerna di Flavio Mattia, giocatore esperto con esperienze in serie D (tra cui Rieti, Poggibonsi, Sambenedettese, Sansepolcro e Cannara).

Poi la C4 ha comunicato la nuova guida tecnica degli Under 17 A1: sarà Simone Acciarresi, mister classe 1986, giovane ma con importanti esperienze alle spalle (tra cui la guida delle juniores nazionali di Foligno e Cannara) ad allenare i ragazzi della categoria.