Eccellenza: doppio colpo dal mercato per l'Angelana

Continua il mercato nelle squadre dilettantistiche, che stanno approfittando delle ulteriori due settimane di finestra per rinforzarsi. Con un doppio colpo si è mossa nel campionato di Eccellenza l'Angelana, pronta a mettere volti nuovi per inseguire una posizione tranquilla in classifica. In attacco, dalla Baldaccio Bruni, è giunto Federico Benedetti, classe 2001. Il giovane attaccante ha vestito in carriera le maglie di Trestina e Vis Pesaro. Il secondo colpo, invece, riguarda il centrocampo. Ufficiale l'ingaggio di Gianmarco Ravanelli, classe '99, l'anno scorso a Cannara ed ex Virtus Cupello. Queste le due note con cui la società ha voluto diramare gli acquisti:

"L’Asd Angelana comunica di aver perfezionato l’arrivo dell’attaccante Federico Benedetti, classe 2001, prelevato dalla Baldaccio Bruni. In precedenza aveva vestito le maglie di Trestina e Vis Pesaro, e adesso è pronto a dare una mano alla formazione giallorossa, intenzionata a puntare alla salvezza e a fare strada nella fase nazionale di Coppa Italia".

"L’Asd Angelana 1930 comunica di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista Gianmarco Ravanelli, classe 1999, già a disposizione dello staff tecnico inviata della sfida di domenica prossima contro l’Assisi Subasio".