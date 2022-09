Eccellenza: doppio Burzigotti e il Sansepolcro vince alla prima

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Arcaleni, Nuti, Burzigotti, Braccini S., Locchi, Essoussi, Braccini D., Mariotti. (A disposizione: Mariangioli, Beretti, Gennaioli, Brizzi, Priorelli, Cascianini, Carbonaro, Quadroni, Boriosi). Allenatore: Armillei

CASTIGLIONE DEL LAGO: Cusimano, Redondo, Colarieti, Colalelli, Fiorucci, Di Patrizi, Patrignani, Mennini, Iattarelli, Braccalenti, Rondoli. (A disposizione: Hajdari, Santarelli, Bura, Passerini, Almeida, Convito, Michelotti, Pellegrini, Galeotti). Allenatore: Morini

ARBITRO: 10' st e 14' st Burzigotti, 40' st Braccalenti

Prima vittoria in campionato per il Sansepolcro, che supera per 2-1 il Castiglione del Lago al debutto. Dopo una prima frazione equilibrata, nel giro di quattro minuti prima con una girata e poi con un colpo di testa da corner Burzigotti firma una doppietta che vale il doppio vantaggio per i padroni di casa. Gli ospiti provano a rientrare nel match grazie al gol di Braccalenti nel finale ma non basta. Vince il Sansepolcro.