Eccellenza: doppietta di Pelosi nel 2-0 dell'Angelana sul Ventinella

Squadra in casa

Squadra in casa Angelana

ANGELANA: Buini, Capati, Subbicini, Melillo, Bolletta, Paladini (Barili), Capezzuto, Ravanelli, Ventanni (Jessiman), Pelosi (Bezzi), Boldrini (Confessore). Allenatore: Pierotti

VENTINELLA: Miccio, Sacco, Bigarini, Pilleri (Timbri), Morucci (Casciari), Marchesini (Bieta), Pinazza, Pici, Sheji, Menichini, Catani. Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 37' pt e 10' st Pelosi

Doppietta di Pelosi e l'Angelana alla prima davanti al proprio pubblico supera in campionato per 2-0 la matricola Ventinella. Sul finire di primo tempo Pelosi chiede e riceve la sfera da Boldrini siglando il vantaggio dei locali. Nella ripresa, dopo dieci minuti, ancora l'attaccante a griffare la doppietta personale e il risultato finale in favore della squadra di mister Pierotti.