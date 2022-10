Eccellenza: dischetto indigesto al Foligno, col Ventinella finisce a reti bianche

VENTINELLA: Zucconi, Morucci (Menichini), Scappini, Pilleri, Timbri (Sacco), Montacci (Mariani), Nucci (Bietta), Cardinali (Marchesini), Pici, Catani, Petti. Allenatore: Bisello Ragno

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, Bocci, Currieri, Caruso (De Simoni), Peppoloni (Abbate), Cicatiello (Massa), Piermarini, Bacchi, Giannò, La Grutta (Pucci). Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello

NOTE: Al 4’st Zucconi para un rigore a La Grutta

Zucconi para un rigore a La Grutta e Ventinella-Foligno finisce in un pareggio a reti bianche. Il portiere locale si è reso protagonista di una partita super, parando il tiro dagli undici metri nella ripresa e respingendo gli attacchi dei falchetti, che tornano a Foligno con un punto in tasca. Dopo un primo tempo equilibrato, al ritorno in campo Morucci e Piermarini entrano in contatto in area, per l'arbitro Bartolucci è calcio di rigore. Dal dischetto va La Grutta ma Zucconi intuisce la traiettoria e respinge la conclusione. Si resta sullo 0-0, che regge fino al fischio finale con l'estremo difensore del Ventinella a rendersi protagonista di altre parate, salvando così il risultato per i suoi.