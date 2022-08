Eccellenza: dal mercato un gradito ritorno per l'Ellera

L'ultimo colpo di mercato dell'Ellera è il ritorno di un attaccante per la squadra di mister Ciucarelli. La società, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Finetti, classe 2002. Finetti ha vestito nel recente passato la maglia dell'Ellera prima di finire in Serie D con il Foligno. Poi l'esperienza nei professionisti con il Seregno e, nella passata stagione, l'avventura in Serie D con l'Aurora Alto Casertano, dove ha collezionato 14 presenze e un gol.

Ora per Finetti si aprono di nuovo le porte dell'Ellera, dove si è subito messo a disposizione di mister Ciucarelli.