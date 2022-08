Eccellenza: dal Cannara alla Sampdoria, nuova avventura per Ilario Porzi

Ilario Porzi dal Cannara alla Sampdoria. Ancora una soddisfazione per la società umbra, che ha visto un suo prospetto finire nel vivaio di una società professionistica. Il giovane centrocampista ha esordito nella passata stagione in Serie D e ora, per lui, si aprono le porte di una nuova avventura nell'Under 18 della società blucerchiata.

"Ancora una grande soddisfazione - si legge nel profilo social del Cannara - per l'approdo tra i professionisti del nostro Ilario Porzi, che sarà impegnato con la squadra Under 18 della Sampdoria guidata da Antonio Rizzolo. Facciamo ad Ilario i nostri più sinceri auguri per questa nuova ed importante avventura".