Eccellenza: Croce sulla nuova stagione del Sansepolcro: "Riportare la società dove merita"

Obiettivo della nuova stagione e situazione odierna sul lavoro svolto e ambiente. Intervistato sui canali social bianconeri, Marco Croce ha fatto il punto della situazione in casa Sansepolcro su quanto fatto e su quanto ci sarà da fare in vista del prossimo campionato: "Già l'anno scorso ci abbiamo provato ma per diversi motivi non è andata come speravamo. Adesso ce la metteremo tutta come sempre per riportare la società dove merita. L'obiettivo è migliorare la posizione della passata stagione senza proclami, ma lavorando sodo sapendo dove vogliamo arrivare".

Croce parla anche del roster di quest'anno e dei giorni di preparazione nella nuova stagione: "Vogliamo divertirci facendo divertire, sapendo che vogliamo migliorare in maniera continua. L'ambiente è sano, il gruppo è solido e l'innesto di tanti giovani dal settore giovanile sta avvenendo in maniera graduale come normale che sia". Infine, sui tifosi Croce ha concluso: "Sono convinto che ci saranno vicini in qualsiasi momento".