Eccellenza, Cotroneo dopo il pari nel derby di Coppa: "I ragazzi hanno dato il massimo"

Si dichiara felice di quanto visto Paolo Cotroneo, allenatore del Foligno, al termine del pareggio a reti bianche nel derby di Coppa contro il Cannara. Il mister dei falchetti dispensa complimenti ai suoi ragazzi per l'impegno profuso nella prima uscita ufficiale in stagione: "I ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita dando il massimo. Non abbiamo mai rischiato e si è visto un grande Foligno. La partita è stata equilibrata, ci siamo studiati a vicenda. Nel totale della partita il Foligno è andato abbastanza forte e ha avuto tre palle gol per vincere".

Per Cotroneo è stato anche il debutto sulla panchina dei falchetti: "Emozionato però ero sicuro che i ragazzi avrebbero dato il massimo".