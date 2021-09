Eccellenza: dopo cinque giornate è già corsa a due

Dopo cinque giornate nel campionato di Eccellenza, il duo di testa ha già provato una mini fuga dalle altre. Orvietana e Castiglione del Lago, infatti, sono le uniche due squadre in classifica ad aver superato la doppia cifra nei punti guadagnati in cinque partite.

L’Orvietana, capolista solitaria, per adesso viaggia a punteggio pieno. Quindici punti in cinque gare segno di un percorso netto che ha portato la squadra allenata da Ciccone a staccare le altre. La prima della classe viaggia con una media precisa di due gol a partita, al termine di un ruolino di marcia che fino a oggi fa registrare dieci gol fatti, sette dei quali sul prato amico e tre in trasferta. Sul lato difesa, l’Orvietana ha subito solo tre gol (due in casa e uno fuori) al cospetto della doppia cifra in quelli segnati. A stretto giro, a soli due punti di distanza, si trova il Castiglione del Lago. A quota tredici punti, la formazione di Farsi è l’unica per adesso a provare a tenere il passo della capolista, andando quindi a creare a poco più di un mese dall’inizio del campionato una corsa a due in vetta. Per i lagunari, quattro vittorie e un pareggio segnando nove gol e subendone solo due, facendo quindi sul lato difensivo ancora meglio della capolista.

Le altre oggi viaggiano già a più di una partita di distanza. A quattro punti dal Castiglione del Lago, sei dall’Orvietana, troviamo un altro duo composto da Massa Martana e Narnese. Il Massa, nell’ultimo turno, grazie a un tiro di Gesuele è riuscito a espugnare il campo della Nestor, mentre la Narnese dopo due giri a vuoto è tornata alla vittoria davanti al proprio pubblico trascinata dai gol di Raggi e Cissokho nella ripresa, due giocatori gettati nella mischia da mister Sabatini in uscita dalla panchina. È ancora presto, però un piccolo quadro sembra essersi già formato nel campionato di Eccellenza.