Calcio, Coppa Italia Eccellenza: Città di Castello, sentenza puntuale

Come ci si aspettava, è arrivata la sentenza che regala il 3 a 0 a tavolino al ricorrente Lama ai danni del Città di Castello che, come previsto dal regolamento, viene anche escluso dalla competizione.

Per i tifernati è una beffa figlia della voglia di tornare a vincere e riscattare l'inspiegabile scorsa stagione.

La società, che si scusa doverosamente con tutti (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello), promette di far dimenticare al più presto quanto accaduto, naturalmente sul campo a partire dalla prima giornata di campionato in casa contro l'Olympia Thyrus in prossimo 10 settembre.